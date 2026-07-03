Ростех: патрон «Многоточие» может сбить дрон с первого выстрела

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Патрон для автомата «Многоточие» производства холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) позволяет с первого выстрела сбить FPV-беспилотник. Это показали в проекте «Наш Краш» госкорпорации «Ростех».
В ходе теста ведущий с первого выстрела попал в беспилотник с прикрепленной к нему бутылкой газировки, которая была установлена для фиксации повреждений. «Ставим на одиночные, и пробуем попасть. И с первого попадания!» — отметил ведущий.
Как потом показали в проекте, с первого же выстрела три пули в патроне пробили бутылку с газировкой, в лопасть дрона и в экшен-камеру для съемки.