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Ростех: патрон «Многоточие» может сбить дрон с первого выстрела

В ходе теста ведущий сразу попал в беспилотник с прикрепленной к нему бутылкой газировки, которая была установлена для фиксации повреждений.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Патрон для автомата «Многоточие» производства холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) позволяет с первого выстрела сбить FPV-беспилотник. Это показали в проекте «Наш Краш» госкорпорации «Ростех».

В ходе теста ведущий с первого выстрела попал в беспилотник с прикрепленной к нему бутылкой газировки, которая была установлена для фиксации повреждений. «Ставим на одиночные, и пробуем попасть. И с первого попадания!» — отметил ведущий.

Как потом показали в проекте, с первого же выстрела три пули в патроне пробили бутылку с газировкой, в лопасть дрона и в экшен-камеру для съемки.