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Омские предприятия планируют выйти на рынок Пакистана

Регион рассчитывает расширить поставки промышленной продукции в страну.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с торговым представителем России в Пакистане Денисом Невзоровым развитие торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрели возможности продвижения продукции омских предприятий на пакистанский рынок и расширения деловых контактов. Об этом сообщили в правительстве Омской области.

Глава региона отметил, что потенциал сотрудничества с Пакистаном пока раскрыт не полностью. По его словам, рынок страны с населением более 250 миллионов человек открывает широкие возможности для омских производителей.

Виталий Хоценко подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Торгового представительства России в Пакистане в выстраивании партнёрских связей и реализации совместных проектов.

Денис Невзоров назвал наиболее перспективными направлениями поставки нефтегазового и электроэнергетического оборудования, продукции химической промышленности и нефтепереработки. Во время визита он также встретился с руководителями омских предприятий. По итогам переговоров некоторые компании начнут согласовывать сотрудничество с потенциальными партнёрами в Пакистане.

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