Омские предприятия планируют выйти на рынок Пакистана

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с торговым представителем России в Пакистане Денисом Невзоровым развитие торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрели возможности продвижения продукции омских предприятий на пакистанский рынок и расширения деловых контактов. Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Глава региона отметил, что потенциал сотрудничества с Пакистаном пока раскрыт не полностью. По его словам, рынок страны с населением более 250 миллионов человек открывает широкие возможности для омских производителей.
Виталий Хоценко подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Торгового представительства России в Пакистане в выстраивании партнёрских связей и реализации совместных проектов.
Денис Невзоров назвал наиболее перспективными направлениями поставки нефтегазового и электроэнергетического оборудования, продукции химической промышленности и нефтепереработки. Во время визита он также встретился с руководителями омских предприятий. По итогам переговоров некоторые компании начнут согласовывать сотрудничество с потенциальными партнёрами в Пакистане.