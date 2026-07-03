В Башкирии ферму продают за 10 тысяч рублей. Но есть нюанс — она полуразрушена

Речь идет о бывшей ферме в деревне Кушкуак. Здание построено в 1963 году, его площадь — 443,1 квадратного метра. Состояние объекта плохое: фундамент в неудовлетворительном состоянии, бревенчатые и дощатые стены разрушены наполовину, перекрытия, крыша и полы не сохранились. Электроосвещение отсутствует, отопление, водопровод и канализация также не предусмотрены.