В Омске мэрия выставила на аукцион землю под склад на Левом берегу

На Левом берегу, неподалёку от 2-й Солнечной, может появиться новое складское помещение. Мэрия выставила участок с кадастровым номером 55:36:130101:8470 на аукцион, победитель которого сможет арендовать эту землю и, вероятно, построить здесь склад.
Как стало известно порталу Om1 Омск, площадь участка составляет 8715 квадратных метров, он находится рядом со зданием компании, занимающейся ремонтом грузовых прицепов и тентов, примерно в 300−400 метрах севернее микрорайона «Рябиновка».
Напомним, что ранее мэрия объявила аукцион по сдаче в аренду ещё одного участка под склад, на этот раз в Северном промузле.