Закон о криптовалюте вступит в силу 1 сентября вместо июля

Одним из ключевых вопросов для законодателей стало «детально проработать регулирование трансграничных расчетов», при этом необходимо было и пресечь возможное использование цифровой валюты в преступных операциях, отмечает Анатолий Аксаков. «Отдельной критически важной задачей стала и защита средств граждан как от рисков потерять активы на сверхволатильном рынке, так и от действий мошенников», — указал он.