В Крыму банки и власть готовы поддержать бизнес, оказавшийся в сложной ситуации

Режим ЧС регионального масштаба 26 июня одновременно ввели в Крыму и Севастополе. Бизнесу это не грозит никакими дополнительными ограничениями, скорее наоборот, снимает ряд административных барьеров, заверили местные власти. В свою очередь банки готовы пойти навстречу предпринимателям, ссылаясь на обстоятельства ЧС. Один из них объявил о приеме заявлений на предоставление кредитных каникул от предприятий малого и микробизнеса.
«Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредита, суммы задолженности, влияния ЧС и необходимого срока поддержки», — рассказали «РГ» в финансовой организации.
В случае положительного решения можно рассчитывать на собственные программы поддержки банка, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев. Кстати, физические лица тоже могут попросить кредитные каникулы на срок до шести месяцев.
Еще один банк также открыл «горячие линии» для своих клиентов, нуждающихся в финансовой передышке по независящим от них обстоятельствам. Сроки и условия их предоставления примерно те же.
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с трудностями при обслуживании кредитов, будет предоставлена отсрочка на погашение основного долга сроком до 12 месяцев, на уплату процентов — сроком до шести месяцев», — уточнили в клиентской службе банка.
Правда, во всех случаях наступление форс-мажора придется подтверждать документами и одного заявления будет явно недостаточно.
Мы можем помочь подтвердить наступление обстоятельств непреодолимой силы по договорам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Например, для подтверждения форс-мажора из-за отсутствия электроэнергии потребуется ответ от организации-поставщика «Крымэнерго». Возможно, в качестве доказательства примут акты МЧС. Банки также заверяют в поддержке уже реализуемых в Крыму инвестиционных проектов.
Со своей стороны, региональные власти обещают не штрафовать предпринимателей за нарушения, связанные с работой государственной системы маркировки товаров «Честный знак», если они были вызваны перебоями в работе интернета и других каналов связи на территории полуострова.
Речь идет о временных сложностях в функционировании отдельных сервисов системы, которые используются производителями, поставщиками и продавцами товаров, подлежащих обязательной маркировке. Возникшие технические ограничения могут затруднить выполнение ряда обязательных процедур, предусмотренных системой.
В самом дел, в Крыму теперь регулярно пропадает даже проводной интернет. Причина в перебоях работы электрических сетей. А в мобильном сегменте на уровне нескольких северных районов полуострова, где ситуация наиболее острая, ввели аварийный роуминг операторов. Если исчезнет связь у одного из них, можно без дополнительной платы переключиться на другого.
В Крыму с 30 мая начались перебои с поставками топлива на полуостров. Свободную продажу сначала ограничили ранее проданными картами, а затем и вовсе прекратили. Сейчас бензин отпускается службам жизнеобеспечения и коммунальным предприятиям. Торговые организации наравне с экстренными службами включили в первоочердной список. Таким образом обеспечено бесперебойное снабжение магазинов Крыма в обычном объеме и ассортименте. С господдержкой топливо в Крыму получают около 70 процентов объектов розничной торговли. Отметим, что на полуострове работает 522 магазина сетевой торговли и около пяти тысяч торговых заведений шаговой доступности. Розничный товарооборот в республике превышает 531 миллиард рублей.
Также по причине дефицита топлива в Крыму не остановилась ни одна стройка. Доставка стройматериалов в регион и работы на объекте включены в перечень приоритетного обеспечения топливом. Отрасль является драйвером экономики республики и стройплощадки не замораживают в условиях ограниченного снабжения. Мораторий не коснулся даже программы капитального ремонта во дворах многоквартирных домов. В правительстве Крыма пояснили, что дворы не должны оставаться разрытыми из-за возникших временных трудностей.
Одновременно в правительстве РФ и на региональном уровне готовятся меры поддержки туристической отрасли Крыма. Они будут направлены на сохранение трудовых коллективов. А пока туристы имеют право вернуть свои деньги и при желании отменить бронирования отдыха. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, генерального директора юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, сегодняшняя ситуация в Крыму имеет признаки форс-мажора, что освобождает стороны от ответственности, то есть от уплаты штрафов, неустоек и компенсации морального вреда в случае судебных споров. Но при этом не освобождает средства размещения от самих выплат оплаченной стоимости проживания.