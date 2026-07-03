В Крыму банки и власть готовы поддержать бизнес, оказавшийся в сложной ситуации

В Крыму с 30 мая начались перебои с поставками топлива на полуостров. Свободную продажу сначала ограничили ранее проданными картами, а затем и вовсе прекратили. Сейчас бензин отпускается службам жизнеобеспечения и коммунальным предприятиям. Торговые организации наравне с экстренными службами включили в первоочердной список. Таким образом обеспечено бесперебойное снабжение магазинов Крыма в обычном объеме и ассортименте. С господдержкой топливо в Крыму получают около 70 процентов объектов розничной торговли. Отметим, что на полуострове работает 522 магазина сетевой торговли и около пяти тысяч торговых заведений шаговой доступности. Розничный товарооборот в республике превышает 531 миллиард рублей.