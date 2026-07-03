Комментарий Департамента ЖКХ по порывам на теплотрассах в связи с проведением гидравлических испытаний

— Вода перекрывается. После этого каждый дефект вносится в график устранения и в рамках установленного периода, в нашем случае до 20 июля, будут проведены ремонтные работы. На месте провалов и размывов улиц или тротуаров, если такое случается, выставляется ограждение. Чем больше мы дефектов выявим в летний период, тем меньше будет отключений отопления зимой.