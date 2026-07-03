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Комментарий Департамента ЖКХ по порывам на теплотрассах в связи с проведением гидравлических испытаний

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Артем Арутюнян прокомментировал ситуацию с порывами в центральной части города.

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Артем Арутюнян прокомментировал ситуацию с порывами в центральной части города.

Почему в настоящее время происходят порывы в центральной части города?

— Для безаварийного прохождения отопительного сезона ежегодно в Ростове проходят гидравлические испытания тепловых сетей. С 30 июня начались испытания тепловых сетей в центральной части города, в границах улиц Сиверса, Пушкинская, 21-я линия и Береговая.

Что такое гидравлические испытания?

— Когда вода подается в трубы под повышенным давлением (чуть выше рабочего) для выявления слабых мест трубопроводов и устранения дефектов тепловых сетей. При дефектах возможен выход теплоносителя на рельеф местности. Непосредственно испытания с повышенным давлением в центральной части будут проходить сегодня и завтра.

Что происходит после выявления дефекта?

— Вода перекрывается. После этого каждый дефект вносится в график устранения и в рамках установленного периода, в нашем случае до 20 июля, будут проведены ремонтные работы. На месте провалов и размывов улиц или тротуаров, если такое случается, выставляется ограждение. Чем больше мы дефектов выявим в летний период, тем меньше будет отключений отопления зимой.

Не опасна ли вода, которая течет из люков?

— Нет. Используется очищенная от примесей вода. Кроме того, предварительно перед испытанием теплоноситель проходит процедуру расхолаживания. То есть температура воды не выше 35−40 градусов, и обжечь она не может.

Что делать, если пострадало имущество?

— В случае, если при проведении гидравлических испытаний нанесен ущерб имуществу жителей, жители вправе обратиться с претензией в ресурсоснабжающую организацию. При возникновении спора о размере компенсации вопрос необходимо решать в судебном порядке.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.