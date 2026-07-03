Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург восстановит в Мариуполе еще 10 объектов в 2026 году

Петербург помогает Мариуполю с 2022 года.

Источник: Смольный

В этом году петербургские специалисты восстановят в Мариуполе десять объектов. Сейчас работы идут на 14 площадках. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

— В планах — ЗАГС, фонтаны, спортивные сооружения, многоквартирный дом и инженерные сети в трамвайном депо.

рассказал градоначальник

За четыре года город на Неве уже восстановил в Мариуполе 56 объектов. Среди них школы, детские сады, жилые дома, общественные пространства и фонтаны. Петербург помогает Мариуполю с 2022 года после освобождения города.

Беглов подчеркнул, что Петербург будет помогать городу-побратиму столько, сколько потребуется. Все работы выполняют как для себя. Восстановление идет по графику, объекты сдают в срок. Городские власти контролируют каждый этап строительства.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше