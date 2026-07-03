Гигантские очереди на АЗС Новосибирска парализуют вывоз мусора

Топливный коллапс уже затронул социально значимые сферы. Власти заявили, что в первую очередь будут обеспечивать горючим экстренные службы, скорую помощь, общественный транспорт и спецтехнику. Однако и здесь возникают сложности. АО «САХ», которое отвечает за вывоз мусора в регионе, сообщило, что проблемы с заправкой транспорта могут привести к смещению графиков транспортирования ТКО. Регоператор принимает все возможные меры для стабилизации работы и организует взаимодействие с транспортными компаниями, чтобы минимизировать отклонения от графиков.