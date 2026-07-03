Гигантские очереди на АЗС Новосибирска парализуют вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО «САХ» предупредил жителей о возможных смещениях графиков вывоза мусора.
Водители Новосибирска перешли в режим ночной охоты за бензином. Очереди на АЗС не спадают даже после полуночи — автомобилисты занимают места у заправок с вечера, чтобы к утру получить заветные литры топлива.
Независимые заправки одна за другой прекращают работу из-за отсутствия топлива. На оставшихся АЗС введены жёсткие лимиты: физическим лицам продают не более 40 литров бензина в одни руки. Ажиотажный спрос вырос в полтора раза — люди, увидев проблемы, начали запасаться топливом, что только усугубило ситуацию. Власти признают, что обстановка становится всё более напряжённой, и ведут переговоры с Минэнерго об увеличении поставок.
Цены на бензин тем временем бьют рекорды. На заправках «Опти», которые связаны с «Газпромнефтью», литр АИ-92 вчера вечером достигал 120−130 рублей, а АИ-95 продавали по 140−190 рублей.
Топливный коллапс уже затронул социально значимые сферы. Власти заявили, что в первую очередь будут обеспечивать горючим экстренные службы, скорую помощь, общественный транспорт и спецтехнику. Однако и здесь возникают сложности. АО «САХ», которое отвечает за вывоз мусора в регионе, сообщило, что проблемы с заправкой транспорта могут привести к смещению графиков транспортирования ТКО. Регоператор принимает все возможные меры для стабилизации работы и организует взаимодействие с транспортными компаниями, чтобы минимизировать отклонения от графиков.
Новосибирцев просят проявить терпение и с пониманием отнестись к возможным временным изменениям в сроках вывоза мусора. Компания делает всё возможное, чтобы сохранить стабильность работы в условиях бензинового кризиса.