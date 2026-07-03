Не только аттестат: выпускники Профклассов. ФМ получили первые профессии еще в школе

Профклассы. ФМ — один из флагманских проектов Фонда Мельниченко, который реализуется в промышленных регионах России. В Красноярском крае он объединил школы, учреждения среднего профессионального образования, вузы, предприятия СУЭК-Красноярск и СГК. Его главная идея — помочь школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще во время учебы. Здесь ребята не только углубленно изучают математику, физику и другие профильные предметы, но и осваивают рабочие профессии, знакомятся с современными производствами, участвуют в инженерных интенсивах, мастер-классах и встречаются с теми, кто каждый день создает промышленность региона.