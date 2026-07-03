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Эксперт Юшков: «Дефицит бензина в РФ могут покрыть импортом из Индии»

Индия может стать одной из стран, откуда Россия начнет импортировать бензин, чтобы восполнить дефицит топлива на внутреннем рынке, сообщил «Татар-информу» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Источник: ИА Татар-информ

«Видимо, будем покупать бензин у Индии, это дружественная страна, плюс мы крупнейший поставщик нефти в Индию, плюс у российской госкомпании “Роснефть” есть там доля в одном из нефтеперерабатывающих заводов, сорок девять процентов акций. Поэтому логично было бы у Индии закупать», — сказал Юшков.

Отметим, что «Роснефть» владеет 49% акций нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy в Индии.

По его словам, импортируемые нефтепродукты целесообразно направлять в порты Черного моря, чтобы оперативно обеспечить топливом южные регионы России, где летом традиционно наблюдается наиболее высокий спрос на бензин.

По его словам, импортируемые нефтепродукты целесообразно направлять через порты Черного моря, чтобы оперативно обеспечить топливом южные регионы России, где летом традиционно наблюдается наиболее высокий спрос на бензин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет переговоры с рядом государств об импорте нефтепродуктов. По его словам, поставки будут организованы в случае достижения договоренностей «по приемлемым ценам». При этом Песков не уточнил, какие именно страны рассматриваются в качестве потенциальных поставщиков.

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