Эксперт Юшков: «Дефицит бензина в РФ могут покрыть импортом из Индии»

«Видимо, будем покупать бензин у Индии, это дружественная страна, плюс мы крупнейший поставщик нефти в Индию, плюс у российской госкомпании “Роснефть” есть там доля в одном из нефтеперерабатывающих заводов, сорок девять процентов акций. Поэтому логично было бы у Индии закупать», — сказал Юшков.