Более 8 млрд рублей льгот предоставили нижегородцам в 2025 году

Министерство финансов Нижегородской области представило сводные данные об эффективности действующих в регионе налоговых преференций. Анализ охватил льготы, установленные областными нормативными актами, и позволил оценить объём выпадающих доходов бюджета по разным категориям налогоплательщиков.
Наибольший объём льгот пришёлся на налог на имущество организаций. Существенную долю составили преференции в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения — они привели к выпадающим доходам на сумму 1 млрд рублей. Льготой воспользовались 26 организаций.
Значимыми оказались и другие категории: льготы для органов власти и местного самоуправления обеспечили объём преференций в 253,6 млн рублей (212 организаций), для предприятий городского электротранспорта — 621,3 млн рублей (5 организаций). Кроме того, освобождение от налога объектов культурного наследия составило 62 млн рублей (120 организаций), а природоохранного оборудования — 76,5 млн рублей (8 организаций).
В части налога на прибыль наиболее существенные преференции предоставлены участникам специальных инвестиционных контрактов — 429,5 млн рублей. Резиденты особых экономических зон промышленно‑производственного типа получили льготы на сумму 185,2 млн рублей (5 организаций), резиденты территорий опережающего развития — 7,9 млн рублей (7 организаций).
Отдельного внимания заслуживает инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль — его объём превысил 1,2 млрд рублей. Из этой суммы 959,8 млн рублей выделено трём организациям, реализующим приоритетные инвестпроекты, 239,2 млн рублей — 11 предприятиям обрабатывающей промышленности.
Также предусмотрены преференции за социальную активность: 3,3 млн рублей получили две организации за передачу имущества школам, а одна компания — 0,3 млн рублей за пожертвования учреждениям культуры.
Льготы по налогу на имущество для инвесторов, реализующих приоритетные проекты, составили 900 млн рублей (их получили 15 и 8 организаций). По упрощённой системе налогообложения (УСН) объём преференций достиг 486,9 млн рублей: из них 291,8 млн выделено IT‑компаниям, 111,2 млн — социальным предприятиям, 80 млн — образовательным организациям. Льготы по транспортному налогу, предоставленные физическим и юридическим лицам, оценены в 694,6 млн рублей.
Совокупный объём налоговых льгот по всем региональным налогам составил 8,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что льготные займы на 143 млн рублей получил нижегородский бизнес.