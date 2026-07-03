Более 8 млрд рублей льгот предоставили нижегородцам в 2025 году

Льготы по налогу на имущество для инвесторов, реализующих приоритетные проекты, составили 900 млн рублей (их получили 15 и 8 организаций). По упрощённой системе налогообложения (УСН) объём преференций достиг 486,9 млн рублей: из них 291,8 млн выделено IT‑компаниям, 111,2 млн — социальным предприятиям, 80 млн — образовательным организациям. Льготы по транспортному налогу, предоставленные физическим и юридическим лицам, оценены в 694,6 млн рублей.