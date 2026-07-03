В Красноярске обсудили будущее золошлаковых материалов

«Такие встречи важны возможностью открыто говорить не только о результатах, но и о том, как они достигаются. Мы делимся практическими решениями, обсуждаем риски и вместе ищем способы их снизить. Это помогает увидеть общие задачи и находить решения, полезные не отдельной компании, а рынку в целом», — отметил генеральный директор АРВИС, директор по реализации золошлаковых материалов СГК Пётр Саньков.