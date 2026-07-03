X5 ведет переговоры о покупке алкогольного дистрибутора «Регион 50»

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что X5 интересует прежде всего готовая логистическая инфраструктура. Она может работать не только с алкоголем, но и с другими товарами. Эксперт Сергей Гладыщук добавляет, что актив важен ритейлеру как крупный алкогольный дистрибутор в Москве и Санкт-Петербурге, а также для формирования запасов перед сезонными пиками продаж.