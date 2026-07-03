Глава РСПП рассказал, как может измениться ключевая ставка

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Биография Александра Шохина

Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.