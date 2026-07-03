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Глава РСПП рассказал, как может измениться ключевая ставка

Банк России в ходе заседания 24 июля предположительно либо сохранит ключевую ставку, составляющую 14,25 процента, либо понизит ее до 14 процентов, сказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

Банк России в ходе заседания 24 июля предположительно либо сохранит ключевую ставку, составляющую 14,25 процента, либо понизит ее до 14 процентов, сказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

Шохин предположил, что счел бы неправильным повышать ставку из-за таких временных проинфляционных факторов как дефицит топлива.

Центральный банк Российской Федерации, как рассказал Шохин, при принятии решения по ставке учитывает уровень инфляции и инфляционные ожидания.

Дефицит топлива способен помешать снижению инфляции, но речь идет о временном факторе, сказал Шохин.

Читайте материал «Директор департамента ЦБ прокомментировал снижение ключевой ставки в июне».

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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