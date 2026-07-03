Что почём: подсчитали июльский «Индекс окрошки» в Хабаровске

Жаркий сезон в самом разгаре, а это значит, что сейчас идеальное время для того, чтобы вкусить традиционное летнее блюдо и немного охладиться. ИА «Хабаровский край сегодня» продолжает ежегодный мониторинг цен на ингредиенты для легкого, но сытного блюда — окрошки. В этом году для эксперимента в Хабаровске мы выбрали четыре точки: Центральный продовольственный рынок, небольшой киоск с фруктами и овощами (подобные есть почти в каждом квартале), сетевые магазины «Самбери» и «Пятерочка».