Что почём: подсчитали июльский «Индекс окрошки» в Хабаровске

Жаркий сезон в самом разгаре, а это значит, что сейчас идеальное время для того, чтобы вкусить традиционное летнее блюдо и немного охладиться. ИА «Хабаровский край сегодня» продолжает ежегодный мониторинг цен на ингредиенты для легкого, но сытного блюда — окрошки. В этом году для эксперимента в Хабаровске мы выбрали четыре точки: Центральный продовольственный рынок, небольшой киоск с фруктами и овощами (подобные есть почти в каждом квартале), сетевые магазины «Самбери» и «Пятерочка».
Окрошка — блюдо хоть и простое, но рецептурно от семьи к семье разное. Любители и профессионалы кулинарии спорят насчет белковой основы, а про главный и неотъемлемый ингредиент лучше совсем молчать. Квас, айран, минеральная вода, кефир, молочная сыворотка… Иногда в ход идет и пенный напиток!
Однако во избежание сложных дискуссий мы выбрали традиционный, вместе с тем и самый популярный, рецепт окрошки. Так, в наш вариант летнего супа войдет 470 грамм вареной колбасы, полкилограмма молодого картофеля, 400 грамм свежих огурцов, пять куриных яиц, 300 грамм редиса, по 50 грамм зеленого лука и укропа, а также 30 грамм майонеза. Должность главного ингредиента займет квас — 1,5 литра.
Данные граммовки мы будем использовать в дальнейшем для расчета стоимости одной чашки окрошки. Однако перед этим пробежимся по точкам и рассмотрим цены на ингредиенты.
Для кого-то будет удивительным, но больше всего средств в поисках продуктов для холодного блюда вы потратите на Центральном продовольственном рынке. Колбаса здесь обойдется в 399 рублей за 470 гр, картофель — в 120 рублей за кг, домашние огурцы — в 150 рублей за кг. Десяток отборных яиц будет стоить также 150 рублей. Редиску, лук и укроп на рынке продают в пучках. Примерно по 50 грамм за одну связку. Их цена составляет 100, 40 и 50 рублей соответственно. За тару майонеза в 370 мл придется отдать 120 рублей, а за литр кваса — 175 рублей.
Если считать, что средняя тарелка вместит в себя 250 мл супа, то в таком случае одна порция окрошки по нашему рецепту обойдется в 109,5 рублей. Однако если считать исключительно по количеству набранных ингредиентов в корзине, то порция окрошки составляет 72 рубля.
Не уступает рынку по дороговизне и всем знакомая «Пятерочка». В нашу корзину попали 470 гр колбасы стоимостью 259 рублей, килограмм картофеля за 57 рублей и килограмм огурцов за 249 рублей. За десяток отборных яиц здесь предстоит заплатить 159 рублей, а за 500 гр редиса, 100 гр лука и 100 гр укропа — 129, 109 и 84 рубля соответственно. 370 мл майонеза обойдутся в 129 рублей, а литр кваса — в 155 рублей.
Таким образом, чашка окрошки, сделанная из продуктов сетевого магазина по нашему рецепту, будет стоить 62 рубля. Посчитаем порцию окрошки из всего доступного нам количества ингредиентов и получится 84 рубля.
Зашли мы и ларёк у дома. В магазине по улице Дзержинского чек вышел бы с такими ценами: килограмм картофеля — 70 рублей, килограмм огурцов — 130 рублей, десяток яиц — 160 рублей. Полкило редиски вам обойдется здесь в 250 рублей, а 125 грамм укропа — в 100 рублей. Еще 125 грамм лука будет стоить 82 рубля. 150 грамм майонеза вы купите за 70 рублей и литр кваса — за 165 рублей.
Тем не менее это еще не все. Среди всех возможных продуктов мы не нашли колбасы! Поэтому за белковым товаром мы отправились в местный магазин напротив и купили 470 грамм вареного изделия за 260 рублей.
Самое время свести счеты! Тарелка холодного вкусного супчика нам обошлась в 61 рубль. Теперь посчитаем стоимость порции окрошки по количеству всех купленных товаров. В таком случае тарелка супа обойдется в 66 рублей.
Напоследок мы зашли в «Самбери». Цены на ингредиенты для окрошки в данном магазине следующие:
колбаса 470 грамм — 199 рублей; картофель килограмм — 64 рубля; огурцы килограмм — 62 рубля; яйца 10 штук — 149 рублей; редиска полкилограмма — 99 рублей; укроп 120 грамм — 196 рублей; лук 100 грамм — 140 рублей; майонез 380 грамм — 109 рублей; квас 1,5 литра — 99 рублей.
Как итог, за чашку летнего блюда, приготовленного по вышеуказанному рецепту, мы заплатили 64,7 рубля. Однако если сделать тазик окрошки из всех купленных продуктов, то цена за одну порцию составит 50 рублей.
Мы добрались до самого главного. Средняя цена одной порции окрошки, приготовленной по рецепту, на летний сезон 2026 года составила 74,3 рубля.
Впрочем, по опыту прошлых лет стоимость тарелки холодного супа считалась по количеству всех купленных ингредиентов. С этой точки зрения средняя цена окрошки в 2026 году составляет 68 рублей.
Напомним, что в 2025 году расчет вели на порцию, равную 195 мл. Тем не менее, для чистоты эксперимента мы пересчитали среднюю стоимость уже на 250 мл супа. Вышло 64 рубля за тарелку летнего блюда в прошлом году.
Как итог, порция окрошки за год подорожала на 4 рубля.