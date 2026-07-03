Центр научного волонтерства «Норникеля» начал работу в национальном парке «Красноярские столбы»

Открывая Центр, директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова сказала: «Сегодня мы делаем очень важный шаг. Для нас, компании, которая давно помогает Национальному парку “Красноярские столбы”, это еще одна возможность объединить всех, кто хочет внести свой вклад в сохранение заповедной природы. Мы очень надеемся, что Центр научного волонтерства будет привлекать не только сотрудников разных компаний для проведения волонтёрских акций, но и студентов профильных специальностей, а также школьников, которые, поучаствовав в различных научных экспедициях или в каких-то добровольческих волонтёрских акциях, тоже выберут это своим делом жизни. Хочется, чтобы это место стало центром притяжения для активных жителей».