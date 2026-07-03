Центр научного волонтерства «Норникеля» начал работу в национальном парке «Красноярские столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера, 2 июля, в Национальном парке «Красноярские Столбы» состоялось открытие первого в России Центра научного волонтерства. Центр создан компанией «Норникель» и призван объединить усилия добровольцев, представителей Нацпарка, бизнеса, научного сообщества для сохранения биоразнообразия и заповедной природы.
Для компании это важный инструмент по формированию социального капитала территории и созданию в Красноярске устойчивой среды корпоративного волонтерства.
Открывая Центр, директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова сказала: «Сегодня мы делаем очень важный шаг. Для нас, компании, которая давно помогает Национальному парку “Красноярские столбы”, это еще одна возможность объединить всех, кто хочет внести свой вклад в сохранение заповедной природы. Мы очень надеемся, что Центр научного волонтерства будет привлекать не только сотрудников разных компаний для проведения волонтёрских акций, но и студентов профильных специальностей, а также школьников, которые, поучаствовав в различных научных экспедициях или в каких-то добровольческих волонтёрских акциях, тоже выберут это своим делом жизни. Хочется, чтобы это место стало центром притяжения для активных жителей».
В Центре создан зал-трансформер для встреч и мастер-классов, а также экспозиционная зона с картой добрых дел, описывающей хронологию масштабных волонтерских акций.
Директор Национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков отметил: «Сегодня мы открываем новую страницу нашей истории. И мы не просто идем в ногу со временем, а даже его опережаем, задавая тренд. Благодаря компании “Норникель” у волонтеров появился свой настоящий маленький дом. Здесь можно будет не только разместить свой инвентарь, получить инструктаж по технике безопасности, но и узнать о волонтерских проектах со всей России».
Руководитель направления, куратор программы сохранения биоразнообразия «Норникеля» Евгения Алькова рассказала, что новый Центр научного волонтерства является флагманским проектом компании на территории Красноярского края, направленным на экопросветительскую работу и продолжение масштабной деятельности «Норникеля» по сохранению биоразнообразия. В настоящее время в компании действует соответствующая программа сроком на десять лет.
«Мы хотим, чтобы на базе этого Центра собирались волонтёры и вносили свои предложения в программу сохранения биоразнообразия, а также представители других предприятий, которые будут рассказывать о своей повестке», — добавила Евгения Алькова.
Открытие Центра сопровождалось выставкой научных иллюстраций в технике акварели. «Это отрисованные животные из красной книги Мурманской области. Их рисовали эксклюзивные художники акварелисты. Это наш задел для детской красной книги», — сказала Евгения Алькова.
Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев высоко оценил создание Центра научного волонтерства: «Это та инфраструктура, которая, я уверен, через год и дальше даст взрывной эффект в деле развития профессионального волонтерства и станет примером для создания подобной инфраструктуры по всей России».
Напомним, Красноярск с 2018 года стал постоянной площадкой для реализации волонтерских инициатив сотрудников «Норникеля». За прошедшие годы построена экотропа со стороны Фанпарка «Бобровый лог», здесь же разбит «Северный сад», установлены информационные стенды. С открытием Центра научного волонтерства направление выходит на новый уровень и смещается с акций по благоустройству на выстраивание системной работы по развитию корпоративного волонтерства на красноярской площадке. Работа Центра будет выстраиваться также при участии Национального совета по корпоративному волонтерству.