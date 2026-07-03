Уборка урожая на юге России опоздала на 7−14 дней

По мнению господина Рылько, сроки начала кампании в этом году сдвинулись преимущественно из-за погоды: в сельскохозяйственных регионах первоначально было прохладно, а затем начались дожди. Даты вегетации в центре, на юге страны и в Поволжье в среднем сдвинулись на 10−14 дней, отмечает госпожа Корягина. Этот фактор накладывается на другие проблемы аграриев: одна из ключевых — дефицит топлива. Альбина Корягина не исключает, что нехватка горючего может сдвигать и сроки уборки: в среднем компании из-за этого теряют 2−4% суточного объема.