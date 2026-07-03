На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива

«С 10:00 на 8 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин», — сообщил губернатор.
Заправиться можно по адресам:
- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51 Б (ДТ Ultra)
- АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе 18А (ДТ Ultra)
Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.