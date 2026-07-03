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На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на восьми АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«С 10:00 на 8 заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин», — сообщил губернатор.

Заправиться можно по адресам:

  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51 Б (ДТ Ultra)
  • АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе 18А (ДТ Ultra)

Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

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