Почему тенге укрепляется, рассказал эксперт

Ранее отмечалось, что тенге в 2026 году признали одной из самых подорожавших валют в мире. Недавние отчеты аналитиков говорят о том, что курс тенге в июне укрепился не только к доллару, но и к рублю и евро. Финансовый аналитик Турар Абди отмечает, что у такого укрепления есть свои объективные причины, как внешние, так и внутренние.
Первая причина: падение глобального индекса доллара
Доллар падает во всем мире. Первая причина укрепления тенге — глобальный индекс доллара (DXY), который показывает заметное падение. Американская валюта слабеет на мировом рынке против корзины основных валют, опустившись ниже отметки в 101 пункт. Причина кроется в экономической ситуации в США, где статистика по безработице оказалась слабее, чем ожидалось, что говорит о замедлении экономики и ожиданиях инвесторов по поводу смягчения денежно-кредитной политики.
Федеральная резервная система (ФРС) — центральный банк США — устанавливает ключевую ставку, влияющую на стоимость кредитов, экономику и курс доллара. Когда ФРС повышает ставку, вкладываться в американские активы становится выгоднее, и спрос на доллар растет. Если же инвесторы ожидают снижения ставки, спрос на доллар падает, и он слабеет.
Сейчас на доллар давит не действия ФРС, а ожидания инвесторов, которые считают, что американский регулятор снизит ставку и сделает государственные ценные бумаги менее привлекательными.
Что поддерживает тенге в Казахстане
Помимо глобального индекса, на курс тенге влияет экономическая ситуация внутри Казахстана:
Продажа валюты: квазигосударственные компании и экспортёры продают часть валютной выручки, направляя тенге на уплату налогов.
Валютные операции регулятора: Нацбанк продает на внутреннем рынке валюту, полученную от продажи золота, покупая на нее тенге. Это увеличивает предложение долларов и поддерживает курс национальной валюты.
Высокие ставки: базовая ставка в Казахстане остается высокой — 17%, что делает тенге привлекательным для сбережений и инвестиций.
Нефть: стоимость нефти остается комфортной для бюджета страны.
Сезонность: наблюдается временное снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.
Инвестиционная привлекательность: Казахстан воспринимается как «островок спокойствия» для инвесторов.
Последние данные
За последние сутки тенге укрепился по отношению к доллару на 4,79 тенге, к евро — на 4,84, а к рублю — на 0,05 тенге.
Будущее тенге
Несмотря на текущее укрепление, эксперт не советует рассчитывать на дальнейшее падение доллара. Во втором полугодии тенге столкнется с сезонным давлением:
Активный импорт товаров, закупаемых за доллары.
Рост спроса на доллары среди населения.
Снижение трансфертов из Нацфонда и фактор дешевой нефти.
Чтобы минимизировать риски, финансист рекомендует казахстанцам держать часть накоплений в тенге, а часть — в долларах, что снизит тревожность по поводу курса валют.