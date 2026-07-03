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Почему тенге укрепляется, рассказал эксперт

Курс тенге растет ко всем основным иностранным валютам. Эксперт считает, что это происходит из-за слабеющего доллара, высокой базовой ставки и продажи валюты квазигоссектором. Подробнее — на NUR.KZ.

Ранее отмечалось, что тенге в 2026 году признали одной из самых подорожавших валют в мире. Недавние отчеты аналитиков говорят о том, что курс тенге в июне укрепился не только к доллару, но и к рублю и евро. Финансовый аналитик Турар Абди отмечает, что у такого укрепления есть свои объективные причины, как внешние, так и внутренние.

Первая причина: падение глобального индекса доллара

Доллар падает во всем мире. Первая причина укрепления тенге — глобальный индекс доллара (DXY), который показывает заметное падение. Американская валюта слабеет на мировом рынке против корзины основных валют, опустившись ниже отметки в 101 пункт. Причина кроется в экономической ситуации в США, где статистика по безработице оказалась слабее, чем ожидалось, что говорит о замедлении экономики и ожиданиях инвесторов по поводу смягчения денежно-кредитной политики.

Федеральная резервная система (ФРС) — центральный банк США — устанавливает ключевую ставку, влияющую на стоимость кредитов, экономику и курс доллара. Когда ФРС повышает ставку, вкладываться в американские активы становится выгоднее, и спрос на доллар растет. Если же инвесторы ожидают снижения ставки, спрос на доллар падает, и он слабеет.

Сейчас на доллар давит не действия ФРС, а ожидания инвесторов, которые считают, что американский регулятор снизит ставку и сделает государственные ценные бумаги менее привлекательными.

Что поддерживает тенге в Казахстане

Помимо глобального индекса, на курс тенге влияет экономическая ситуация внутри Казахстана:

  1. Продажа валюты: квазигосударственные компании и экспортёры продают часть валютной выручки, направляя тенге на уплату налогов.

  2. Валютные операции регулятора: Нацбанк продает на внутреннем рынке валюту, полученную от продажи золота, покупая на нее тенге. Это увеличивает предложение долларов и поддерживает курс национальной валюты.

  3. Высокие ставки: базовая ставка в Казахстане остается высокой — 17%, что делает тенге привлекательным для сбережений и инвестиций.

  4. Нефть: стоимость нефти остается комфортной для бюджета страны.

  5. Сезонность: наблюдается временное снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.

  6. Инвестиционная привлекательность: Казахстан воспринимается как «островок спокойствия» для инвесторов.

Последние данные

За последние сутки тенге укрепился по отношению к доллару на 4,79 тенге, к евро — на 4,84, а к рублю — на 0,05 тенге.

Будущее тенге

Несмотря на текущее укрепление, эксперт не советует рассчитывать на дальнейшее падение доллара. Во втором полугодии тенге столкнется с сезонным давлением:

  • Активный импорт товаров, закупаемых за доллары.

  • Рост спроса на доллары среди населения.

  • Снижение трансфертов из Нацфонда и фактор дешевой нефти.

Чтобы минимизировать риски, финансист рекомендует казахстанцам держать часть накоплений в тенге, а часть — в долларах, что снизит тревожность по поводу курса валют.

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