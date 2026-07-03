Почему тенге укрепляется, рассказал эксперт

Ранее отмечалось, что тенге в 2026 году признали одной из самых подорожавших валют в мире. Недавние отчеты аналитиков говорят о том, что курс тенге в июне укрепился не только к доллару, но и к рублю и евро. Финансовый аналитик Турар Абди отмечает, что у такого укрепления есть свои объективные причины, как внешние, так и внутренние.