Казахстан ускорит газификацию: уровень обеспеченности газом доведут до 80%

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Министерство энергетики приступило к разработке комплексной Дорожной карты, которая должна ускорить подключение населенных пунктов к природному газу и довести уровень газификации страны до 80%, передает DKNews.kz.
Новый документ определит поэтапные меры по развитию газовой инфраструктуры и станет основой дальнейшей реализации государственной политики в этой сфере.
Какую задачу поставил Президент.
Выступая на совместном заседании палат Парламента, Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить темпы газификации страны.
Главная цель — обеспечить природным газом 80% населения Казахстана.
В Министерстве энергетики уже начали разработку комплексной Дорожной карты, которая определит последовательность реализации этой задачи.
Что уже сделано.
Газификация страны продолжается в рамках Генеральной схемы развития до 2035 года.
По итогам 2025 года удалось реализовать 84 проекта газоснабжения.
В результате:
природный газ получили более 354 тысяч жителей; газифицированы 94 населенных пункта; построено около 2 тысяч километров газораспределительных сетей; доступ к природному газу получили уже 13,1 млн человек из 20,5 млн жителей Казахстана.
Какие планы на 2026 год.
Работы по развитию газотранспортной инфраструктуры продолжатся.
В 2026 году планируется обеспечить доступом к природному газу еще около 36 тысяч человек.
Одновременно будет реализовываться комплексная Дорожная карта, которая станет главным стратегическим документом по дальнейшему развитию газификации страны.
Что изменит новая Дорожная карта.
Документ определит основные направления ускоренного развития газовой инфраструктуры.
Ожидается, что его реализация позволит:
расширить охват населения природным газом; выполнить поручение Президента по достижению уровня газификации в 80%; повысить качество жизни жителей регионов; укрепить энергетическую безопасность страны; создать дополнительные условия для устойчивого социально-экономического развития.
Почему это важно.
Газификация остается одним из ключевых инфраструктурных проектов Казахстана. Расширение доступа к природному газу позволяет улучшить экологическую ситуацию, повысить комфорт жизни населения, снизить зависимость от других видов топлива и создать условия для развития промышленности, бизнеса и социальной инфраструктуры в регионах.