Россияне начали тратить больше на препараты для ЖКТ, но покупают их реже

Отдельно эксперты выделяют спазмолитики, спрос на которые в последние годы растет быстрее других препаратов этой группы. По данным AlphaRM, за последние три полных года объем продаж таких препаратов в рознице вырос в 1,4 раза. Только в 2025 году их было продано 20 млн штук. Аналитики связывают это в том числе с распространением препаратов для снижения веса на основе агонистов ГПП-1.