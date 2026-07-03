Тенге уверенно укрепился: доллар опустился до 474,42

На курс тенге продолжают влиять как внутренние, так и внешние факторы. Завершение налогового периода, действия Национального банка и стабильные цены на нефть создают благоприятные условия для национальной валюты. Однако дальнейшая динамика рынка по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых сырьевых и финансовых площадках.