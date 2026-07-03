Тенге уверенно укрепился: доллар опустился до 474,42

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг курс доллара США снизился до 474,42 тенге, а участники рынка отмечают сразу несколько факторов, поддержавших национальную валюту, передает DKNews.kz.
При этом нефтяной рынок остается относительно спокойным, что также способствует стабильности валютных торгов.
Что происходит с долларом.
Торги четверга завершились для американской валюты на отметке 474,42 тенге.
По оценкам аналитиков, укрепление национальной валюты связано сразу с несколькими обстоятельствами.
Среди основных факторов:
завершение налогового периода; начало июльских валютных интервенций Национального банка; улучшение настроений на мировых финансовых рынках; стабильная ситуация на нефтяном рынке.
Что происходит с нефтью.
На рынке нефти сохраняется спокойная динамика.
Стоимость барреля Brent держится вблизи 72,30 доллара. Аналитики отмечают, что рынок практически полностью избавился от так называемой ближневосточной премии, которая ранее поддерживала котировки на фоне геополитической напряженности.
При этом инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией, сохраняя готовность оперативно реагировать на возможные изменения.
Какую роль играет Нацбанк.
Еще одним фактором укрепления тенге стали действия Национального банка Казахстана.
С 1 июля регулятор приступил к проведению валютных интервенций. В июне такие операции не проводились, поэтому их возобновление может оказывать дополнительную поддержку национальной валюте, особенно в начале месяца.
Каким может быть курс в пятницу.
По прогнозам аналитиков, в пятницу валютный рынок может сохраниться в следующих диапазонах:
доллар США — 470−480 тенге; евро — 538−545 тенге; российский рубль — 6,00−6,15 тенге; китайский юань — 69−70 тенге.
Что это означает.
На курс тенге продолжают влиять как внутренние, так и внешние факторы. Завершение налогового периода, действия Национального банка и стабильные цены на нефть создают благоприятные условия для национальной валюты. Однако дальнейшая динамика рынка по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых сырьевых и финансовых площадках.