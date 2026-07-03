В Красноярском крае начал работать новый сезон энергоотряда «Россети Сибирь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал новый сезон работы энергоотряда «Россети Сибирь». В этом году в филиал «Красноярскэнерго» зачислено 93 студента из профильных учебных заведений Красноярского края.
На протяжении месяца ребята будут работать в производственных службах и разных районах электрических сетей. Под руководством опытных наставников им предстоит работать в составе оперативно-выездных бригад, проверять приборы учёта электроэнергии, разбираться в документообороте и участвовать в творческом конкурсе.
На торжественном открытии директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Антон Лукин поприветствовал участников нового энергоотряда и поделился с ребятами своим опытом работы:
«В начале карьеры я, как и многие наши сотрудники, работал электромонтером. Очень важно пройти этот путь и не бояться начинать с основ, ведь именно этот опыт дает бесценные знания. Ты понимаешь всю специфику работы, все процессы и, став руководителем, можешь управлять ими со знанием дела. Надёжное электроснабжение жителей Красноярского края — наша ответственность. От того, как мы выполняем работу, зависит комфорт и благополучие людей. Поэтому я желаю вам, будущие коллеги, успешно закончить учёбу и выбрать профессию энергетика, будь то работа электромонтером, диспетчером или линейным инженером. Мы всегда рады молодым специалистам», — рассказал директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Антон Лукин.
На время практики с каждым из студентов заключается трудовой договор. Для многих из ребят это будет первая запись в трудовой книжке. Через месяц их ждёт и первая официальная зарплата.
«В сфере энергетики каждый из ребят может найти свое призвание и реализовать себя. Эта профессия всегда востребована — в любой даже небольшой организации есть свой энергетик. Не говоря уже о таком крупном системообразующем предприятии края, как филиал “Красноярскэнерго”, где трудится более 3,5 тысяч человек, и большинство из них — это профессиональные энергетики. Отсутствие опыта не будет минусом, так как мы готовы научить новичков своим подходам к работе», — рассказала начальник управления персоналом филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Юлия Кузнецова.
Многие студенты, которые поступают в энергоотряд, заинтересованы в дальнейшей работе в филиале и приходят на практику на следующий год.
«В прошлом году я работал в Октябрьском районе электрических сетей на участке транспорта электроэнергии. Мне очень понравилось это направление, повезло с наставником и бригадами, с которыми я работал. И в этом году я уже съездил в РЭС, закрепился там и сказал: “Я снова у вас, готов работать и перенимать опыт”, — делится командир красноярского энергоотряда Сергей Тычина.
Кроме насыщенного рабочего графика, у ребят будет возможность проявить себя творчески: они будут проводить летние уроки электробезопасности, участвовать в спортивных и культурных событиях филиала, а также выполнять задания в творческом конкурсе на лучший энергоотряд. Команда-победитель представит «Россети Сибирь» на всероссийском слёте энергоотрядов Группы «Россети».