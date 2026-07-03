На новосибирском заводе «Сибиар» запустили новую производственную линию

АО «Сибиар» — крупнейший за Уралом химический завод с полным циклом производства. Предприятие самостоятельно разрабатывает рецептуры и изготавливает жестяные баллоны. Их выпуск превышает 150 млн штук в год. Продукция завода востребована как в России, так и за рубежом.