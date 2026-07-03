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На новосибирском заводе «Сибиар» запустили новую производственную линию

Предприятие расширяет ассортимент бытовой химии и парфюмерии, выпуская более 150 млн баллонов в год.

Источник: Максим Кудрявцев

В Новосибирске на заводе «Сибиар» открылась новая производственная линия. Модернизация предприятия стала очередным этапом его развития, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Вместе с губернатором Андреем Травниковым он посетил обновлённое производство.

Обновляя мощности и запуская современные цеха, промышленный флагман Новосибирска продолжает расширять ассортимент, дополняя классические товары бытовой химии и парфюмерии новой продукцией.

говорится в сообщении мэра

АО «Сибиар» — крупнейший за Уралом химический завод с полным циклом производства. Предприятие самостоятельно разрабатывает рецептуры и изготавливает жестяные баллоны. Их выпуск превышает 150 млн штук в год. Продукция завода востребована как в России, так и за рубежом.

На заводе трудятся более 900 квалифицированных специалистов. Развитие «Сибиара» укрепляет статус Новосибирска как ключевого промышленного узла России и центра международной торговли.