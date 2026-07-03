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Ведущая Яна Чурикова проверила на себе ситуацию с бензином в Волгограде

Ситуация везде разная, но общее — много локальных заправок и маленьких сетей закрыты, сообщает журналист.

Популярная телеведущая Яна Чурикова убедилась в ситуации с автомобильным топливом в России, прокатившись вместе с семьёй по нескольким регионам страны.

За несколько дней она успела побывать в Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Тамбовской и Тульской областях.

«Ситуация везде разная, но общее — много локальных заправок и маленьких сетей закрыты», — сообщает журналист.

В Тамбовской области путешественникам пришлось столкнуться с лимитом — не больше 20 литров за одну заправку и никаких канистр. В Волгоградской удалось залить в бак несколько раз по 20 литров — ограничение действует на одну транзакцию. А вот Воронежская область семью порадовала — бензин есть почти везде. Цены при этом, по словам ведущей, «от вольного» — даже внутри одной сети. Самой дорогой заправкой стала 94 рубля за литр 95-го, самой дешёвой — 69,89 рубля за литр.

Ранее Волгоградстат озвучил цену бензина и дизеля в регионе на 22 июня, а волгоградцы поделились своим опытом.