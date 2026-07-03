Промысловикам в Хабаровском крае увеличили объёмы вылова горбуши и кеты

В Хабаровском крае распределили дополнительные объемы вылова горбуши и летней кеты в бассейне Амура и Амурском лимане, такое решение приняла комиссия по вылову анадромных рыб под председательством Никиты Короля. Пять предприятий региона получили право на вылов еще 100 тонн горбуши и 10 тонн кеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».