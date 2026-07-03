Промысловикам в Хабаровском крае увеличили объёмы вылова горбуши и кеты

В Хабаровском крае распределили дополнительные объемы вылова горбуши и летней кеты в бассейне Амура и Амурском лимане, такое решение приняла комиссия по вылову анадромных рыб под председательством Никиты Короля. Пять предприятий региона получили право на вылов еще 100 тонн горбуши и 10 тонн кеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
При этом для сохранения популяции нераспределенными остались 160 тонн горбуши и 399 тонн летней кеты.
— В целях оперативного регулирования рыболовства оставить нераспределенным объем добычи (вылова) рыбных ресурсов в бассейне реки Амур и Амурском лимане в 2026 году для осуществления промышленного и организации любительского рыболовства, — указано в протоколе заседания комиссии.
Ведомство также рассмотрело и другие два вопроса, касающиеся любительской рыбалки и организации быта КМНС. В подзоне Приморье для рыболовной артели, базирующийся в Николаевском районе, выделили дополнительные 8 тонн горбуши.
Скорректировали и план добычи коренных малочисленных народов — одна из общин получила право на добычу еще 1,45 тонны горбуши на рыболовных участках в Тугуро-Чумиканском районе и Охотском округе.