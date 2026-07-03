Турция направила заявку на присоединение к европейской платежной зоне

В Евросоюзе ранее указывали, что участие Турции в SEPA может усилить экономическую интеграцию Анкары с европейским рынком. При этом подключение не происходит автоматически: стране потребуется привести часть финансовых правил в соответствие с европейскими требованиями, включая нормы по платежным услугам, борьбе с отмыванием денег и защите данных.