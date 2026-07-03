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Турция направила заявку на присоединение к европейской платежной зоне

Турция официально заявила о намерении присоединиться к Единой зоне платежей в евро SEPA.

Турция официально заявила о намерении присоединиться к Единой зоне платежей в евро SEPA. Подключение к этой системе должно сделать международные переводы в евро дешевле, быстрее и безопаснее для граждан и бизнеса.

О намерении Анкары стало известно по итогам экономического диалога высокого уровня между Турцией и Евросоюзом. Встреча прошла в Стамбуле. Турецкая сторона уведомила европейских партнеров, что направила письмо о намерениях в Европейский платежный совет.

SEPA представляет собой общую систему правил для платежей в евро. Она позволяет проводить трансграничные переводы между участниками почти так же просто, как внутренние банковские операции. Сейчас зона охватывает 41 страну.

Для Турции возможное подключение к SEPA имеет практический экономический смысл. Оно может снизить стоимость переводов между Турцией и странами Европы, ускорить расчеты компаний и упростить платежи для граждан, которые работают, учатся или ведут бизнес за рубежом.

В Евросоюзе ранее указывали, что участие Турции в SEPA может усилить экономическую интеграцию Анкары с европейским рынком. При этом подключение не происходит автоматически: стране потребуется привести часть финансовых правил в соответствие с европейскими требованиями, включая нормы по платежным услугам, борьбе с отмыванием денег и защите данных.

Следующим этапом станет рассмотрение турецкого запроса европейскими структурами и работа профильных финансовых институтов. До завершения этой процедуры речь идет именно о намерении присоединиться к SEPA, а не о фактическом запуске нового режима платежей.

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