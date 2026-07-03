На восьми АЗС в Севастополе начали свободную продажу топлива

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая. Топливо отпускают в ограниченном объеме лишь на некоторых АЗС либо по QR-кодам. В июне ограничения на продажу бензина были введены в других российских регионах. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры поддержки регионов, в которых не представлены крупные нефтекомпании.