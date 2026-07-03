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Отсутствие воды в домах Воронежа утром 3 июля прокомментировали в РВК

Жители ряда домов пожаловались на проблемы с холодным водоснабжением ещё до начала масштабного планового отключения.

Источник: АиФ Воронеж

Жители ряда домов на левом берегу Воронежа пожаловались на отсутствие воды ещё до начала масштабного планового отключения в пятницу, 3 июля. Кроме того, некоторые горожане сообщили о слабом напоре воды.

В пресс-службе городского водоканала заявили, что специалисты пока не ограничивали холодное водоснабжение в жилых домах в связи с предстоящей остановкой водоподъёмных станций.

Снижение давления в системе, как пояснили в ресурсоснабжающей организации, возможно из‑за повышенного водоразбора. Это связано с тем, что горожане, ожидая отключения, активно запасаются водой, а в жаркую погоду общий расход ресурса традиционно растёт.

Отсутствие водоснабжения может быть вызвано проведением работ на внутридомовых сетях или же с устранением локальной аварии на магистральных трубопроводах. В первом случае, рекомендуется обращаться в управляющую компанию.

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