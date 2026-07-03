Отсутствие воды в домах Воронежа утром 3 июля прокомментировали в РВК

Жители ряда домов на левом берегу Воронежа пожаловались на отсутствие воды ещё до начала масштабного планового отключения в пятницу, 3 июля. Кроме того, некоторые горожане сообщили о слабом напоре воды.
В пресс-службе городского водоканала заявили, что специалисты пока не ограничивали холодное водоснабжение в жилых домах в связи с предстоящей остановкой водоподъёмных станций.
Снижение давления в системе, как пояснили в ресурсоснабжающей организации, возможно из‑за повышенного водоразбора. Это связано с тем, что горожане, ожидая отключения, активно запасаются водой, а в жаркую погоду общий расход ресурса традиционно растёт.
Отсутствие водоснабжения может быть вызвано проведением работ на внутридомовых сетях или же с устранением локальной аварии на магистральных трубопроводах. В первом случае, рекомендуется обращаться в управляющую компанию.