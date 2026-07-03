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Работу фантомного предприятия обнаружили в Нижегородской области

Рыбная компания оказалась «призраком».

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области выявили фиктивную деятельность рыбного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Организация «Медовик» занималась оформлением ветеринарных документов на рыбу. Среди водных жителей были карп, навага, пикша и белый амур. Согласно документации, вес рыбной массы достигал несколько тонн, но на деле не превышал и трёх килограммов. Продукцию отправляли в регионы России с нарушениями.

Важно, что уполномоченный, осуществляющий деятельность организации, не являлся её сотрудником. Его запись была аннулирована без возможности восстановления. Вместе с ней отозваны и производственные документы, в которых выявлены нарушения. Информацию по делу передадут в полицию.