Работу фантомного предприятия обнаружили в Нижегородской области

Важно, что уполномоченный, осуществляющий деятельность организации, не являлся её сотрудником. Его запись была аннулирована без возможности восстановления. Вместе с ней отозваны и производственные документы, в которых выявлены нарушения. Информацию по делу передадут в полицию.