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Средняя зарплата нижегородцев превысила 83 тысячи рублей

Отдельно по апрелю 2026 года среднемесячный доход жителей региона составил 88 880 рублей, продемонстрировав прирост на 12,3% относительно апреля 2025 года.

По данным Росстата, в Нижегородской области зафиксирован рост заработных плат. В период с января по апрель 2026 года средний размер начисленной зарплаты сотрудников организаций достиг 83 943 рублей — это на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Отдельно по апрелю 2026 года среднемесячный доход жителей региона составил 88 880 рублей, продемонстрировав прирост на 12,3% относительно апреля 2025 года.

В рейтинге Приволжского федерального округа Нижегородская область располагается в средней группе по уровню оплаты труда. Более высокие средние зарплаты зафиксированы в Татарстане (95 440 ₽), Пермском крае (86 916 ₽) и Удмуртии (84 290 ₽). При этом общероссийский показатель средней зарплаты за указанный период находится на уровне 107 574 рублей.

Ранее Нижегородская область вышла на 14-е место по доходам населения.