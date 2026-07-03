Средняя зарплата нижегородцев превысила 83 тысячи рублей

По данным Росстата, в Нижегородской области зафиксирован рост заработных плат. В период с января по апрель 2026 года средний размер начисленной зарплаты сотрудников организаций достиг 83 943 рублей — это на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Отдельно по апрелю 2026 года среднемесячный доход жителей региона составил 88 880 рублей, продемонстрировав прирост на 12,3% относительно апреля 2025 года.
В рейтинге Приволжского федерального округа Нижегородская область располагается в средней группе по уровню оплаты труда. Более высокие средние зарплаты зафиксированы в Татарстане (95 440 ₽), Пермском крае (86 916 ₽) и Удмуртии (84 290 ₽). При этом общероссийский показатель средней зарплаты за указанный период находится на уровне 107 574 рублей.
Ранее Нижегородская область вышла на 14-е место по доходам населения.