Щит «Любовь» прошел 50 метров на пути к станции метро «Боровая»

Преодолев 50 метров шестой проходческий щит «Любовь» установил 50 тоннельных колец на строительстве Красносельско-Калининской линии. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал губернатор Александр Беглов, сообщил портал «Строительный Петербург».
Глава города напомнил, что шесть щитов одновременно запускали в работу на прокладке тоннелей даже в советские времена. Он назвал первую глину из отвала материальным свидетельством этого рекорда. Этот грунт планируют сохранить для музея метро.
«Любовь» прокладывает тоннель от будущей станции «Каретная» к «Боровой» и далее к «Заставской» — роет землю в сторону центра. Новый щит прошёл 50 метров и установил 50 колец тоннеля.
Проходческий щит движется от станции «Каретная» к «Боровой» и далее в сторону центра. Второй тоннель в том же направлении проходит щит «Вера».
Также губернатор сообщил, что щит «Надежда» планируют задействовать для строительства продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро.