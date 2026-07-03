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Щит «Любовь» прошел 50 метров на пути к станции метро «Боровая»

Всего комплексу предстоит пройти около 900 метров.

Источник: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Преодолев 50 метров шестой проходческий щит «Любовь» установил 50 тоннельных колец на строительстве Красносельско-Калининской линии. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал губернатор Александр Беглов, сообщил портал «Строительный Петербург».

Глава города напомнил, что шесть щитов одновременно запускали в работу на прокладке тоннелей даже в советские времена. Он назвал первую глину из отвала материальным свидетельством этого рекорда. Этот грунт планируют сохранить для музея метро.

«Любовь» прокладывает тоннель от будущей станции «Каретная» к «Боровой» и далее к «Заставской» — роет землю в сторону центра. Новый щит прошёл 50 метров и установил 50 колец тоннеля.

Александр Беглов
губернатор

Проходческий щит движется от станции «Каретная» к «Боровой» и далее в сторону центра. Второй тоннель в том же направлении проходит щит «Вера».

Также губернатор сообщил, что щит «Надежда» планируют задействовать для строительства продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро.

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