Владислав Крейнин: доверие становится главным конкурентным преимуществом банков

Открывая дискуссию, Владислав Крейнин отметил, что российский финтех сегодня — один из самых развитых в мире. Когда функциональные различия между банками становятся минимальными, клиент выбирает уже не только продукт, но и ощущение от бренда. По данным исследований, 55% россиян скорее купят впечатление, чем вещь, а 87% считают богатым того, кто инвестирует в эмоции, а не в материальные ценности. Именно поэтому конкуренция на рынке всё больше смещается в сторону доверия, эмоциональной связи с брендом и качества клиентского опыта.