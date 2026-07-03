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Улицу рядом с проспектом Гагарина перекроют на полтора месяца в Нижнем

Для автомобилистов предусмотрели альтернативные маршруты — объезд зоны работ возможен по соседним улицам.

В Нижнем Новгороде временно ограничат проезд на участке улицы Шапошникова — в зоне её пересечения с проспектом Гагарина. Согласно документу, размещённому на официальном ресурсе городской администрации, перекрытие будет действовать с 6:00 10 июля по 23:00 20 августа 2026 года.

Причиной введения ограничений стали строительно‑монтажные работы: компания АО «ОКО» намерена проложить на этом участке водопроводные и канализационные сети. Для автомобилистов предусмотрели альтернативные маршруты — объезд зоны работ возможен по соседним улицам.

Ранее сообщалось, что схему движения изменят в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде.