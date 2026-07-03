Свердловские туроператоры делают ставку на Индию в преддверии запуска прямых рейсов

Запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели даст новый толчок для обмена туристами между странами. Об этом в разговоре с ЕАН заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его мнение, направление однозначно будет востребованным.
Обсуждения подобных рейсов в Дели или Мумбаи велись с разной интенсивностью последние 15 лет. Это, безусловно, важное событие! Направление, конечно. Будет востребованным, но востребованность во многом еще будет зависеть от активности принимающих стороны, Индии. Их задача — сделать интересные программы и маршруты, с этим проблем, я думаю, не возникнет. Там достаточно большое количество русскоговорящих, грамотных гидов, многие из которых учились в Советском Союзе или в России. Сам турпродукт разнообразен, многогранен, интересен.
Он напомнил, что в Дели находятся знаменитые храм Лотоса, Железная колонна, старейшие минареты и Соборная мечеть. За полтора часа на скоростном экспрессе можно доехать из Дели до великого Тадж-Махала.
«Привлекает туристов и гастрономическая кухня, которой я рекомендовал бы с непривычки не увлекаться, по крайней мере, первые дни. Плюс индийская медицина интересна. Дели — вообще особенный туристский продукт, который нельзя ни с чем сравнить. Очень интересно погрузиться в чудесное этнографическое многообразие. Поэтому, конечно же, продукт будет пользоваться спросом. Ну, а для желающих отдохнуть на море, там существует очень удобная внутренняя “разлетка” из Дели в любую точку этого огромного индийского субконтинента», — добавил эксперт.
Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и столицей Индии — Дели. Первый рейс запланирован на 27 октября. Регулярные перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Кроме того, перевозчик добавил дополнительные рейсы на период новогодних праздников — 31 декабря и 2 января. Время в пути составит около пяти часов. Вылет из Екатеринбурга намечен на 05:05 по местному времени. Согласно информации, опубликованной на сайте авиакомпании, стоимость билета на первый рейс начинается от 37,8 тыс. рублей в одну сторону.