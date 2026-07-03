Пермские мужчины активнее женщин пользуются кикшерингом

Самые активные пользователи сервисов — это пермяки 35−44 лет (39%). Ещё 36% относятся к возрастной категории 25−34 года. На молодежь 18−24 года и жителей региона 45−54 лет приходится по 12%. Возрастные пермяки (55+) также пользуются кикшерингом, но их доля составляет менее 1%