Более 30 инвестплощадок появилось в Нижегородской области с начала года

Более 30 новых площадок было размещено на инвестиционной карте Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Нижегородской области.
На сегодняшний день на интерактивной карте инвесторам доступно более 600 свободных территорий. В качестве примера приводится участок площадью 5 гектаров на улице Ларина в Нижнем Новгороде для промышленных предприятий, а также территория в 93,9 гектара около села Фоминка в Лукояновском округе для ведения аграрного бизнеса. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко, недавнее обновление сервиса теперь позволяет коммерсантам самостоятельно выкладывать свои площадки для поиска партнеров.
За первые шесть месяцев текущего года в регионе уже удалось реализовать около 30 территорий под проекты в сфере обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Инвесткарта функционирует в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного по инициативе губернатора Глеба Никитина, и способствует реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее сообщалось, что 859 млн рублей инвестируют в пять новых проектов в Нижегородской области.