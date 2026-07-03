Более 30 инвестплощадок появилось в Нижегородской области с начала года

На сегодняшний день на интерактивной карте инвесторам доступно более 600 свободных территорий. В качестве примера приводится участок площадью 5 гектаров на улице Ларина в Нижнем Новгороде для промышленных предприятий, а также территория в 93,9 гектара около села Фоминка в Лукояновском округе для ведения аграрного бизнеса. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко, недавнее обновление сервиса теперь позволяет коммерсантам самостоятельно выкладывать свои площадки для поиска партнеров.