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Правила провоза бензина и газа через Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно провозить 200 литров в канистрах. Тара должна быть объемом не более 50 литров. Одновременно везти бензин и газ запрещается. Такую информацию предоставил советник главы Крыма Олег Крючков.

Источник: РИА "Новости"

Можно провозить 200 литров бензина. Канистры — любые, можно без пометок «для ГСМ». Ограничение — нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров — можно.

рассказал Крючков

Он подчеркнул, что одновременно провозить бензин и газ по Крымскому мосту запрещено. Газ можно провозить отдельно.

«100 литров газа, бензин в канистрах уже не пустят (в баке — можно). Газ в ГБО не считается. Легальность ГБО не смотрят», — пояснил советник главы республики.

Также власти не планируют разрешать проезд гибридам, MHEV и электромобилям. Ехать им можно только по сухопутному коридору.

24 июня Крючков сообщал, что через Крымский мост можно будет провезти 200 литров топлива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой.

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