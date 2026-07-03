Правила провоза бензина и газа через Крымский мост

Можно провозить 200 литров бензина. Канистры — любые, можно без пометок «для ГСМ». Ограничение — нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров — можно.
Он подчеркнул, что одновременно провозить бензин и газ по Крымскому мосту запрещено. Газ можно провозить отдельно.
«100 литров газа, бензин в канистрах уже не пустят (в баке — можно). Газ в ГБО не считается. Легальность ГБО не смотрят», — пояснил советник главы республики.
Также власти не планируют разрешать проезд гибридам, MHEV и электромобилям. Ехать им можно только по сухопутному коридору.
24 июня Крючков сообщал, что через Крымский мост можно будет провезти 200 литров топлива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой.