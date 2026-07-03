«Газета.Ru» дала пять лайфхаков для поиска бензина

В последние недели автомобилисты в разных регионах России все чаще сталкиваются с нестандартной ситуацией. На одной АЗС заканчивается Аи‑95, на соседней отсутствует Аи‑92, а еще через несколько километров бензин есть в полном объеме. Очереди возникают не везде одновременно, поэтому поиск топлива для некоторых водителей превращается в поездку сразу по нескольким адресам. Как выиграть в этой «бензиновой лотерее» — в материале «Газеты.Ru».