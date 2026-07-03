В Казахстане создадут крупнейший кластер искусственного интеллекта

На полях Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, международной корпорацией Citi и Freedom Holding Corp, передает DKNews.kz.
Партнеры намерены совместно реализовать проект по строительству масштабного AI-кластера, который должен стать новой технологической площадкой для государства, науки и бизнеса.
Что предусматривает меморандум.
Подписанный меморандум определяет основные направления сотрудничества по созданию современной инфраструктуры искусственного интеллекта в Казахстане.
В центре проекта:
строительство AI-кластера мирового уровня; создание центра обработки данных; внедрение передовых GPU-технологий; развитие вычислительных мощностей для искусственного интеллекта; формирование современной цифровой инфраструктуры.
Будущий дата-центр должен стать технологической платформой для государственных органов, научных организаций и бизнеса.
Казахстан делает ставку на технологический суверенитет.
Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев подчеркнул, что страна переходит к новой модели экономики, основанной на собственных цифровых технологиях.
«По поручению Главы государства мы создаем в Казахстане инфраструктуру, которая позволит развивать искусственный интеллект внутри страны. Сегодня недостаточно быть потребителем технологий, важно иметь собственные вычислительные мощности и условия для разработки AI-решений. Подписание меморандума с Citi и Freedom Holding Corp — это еще один шаг к реализации проекта по созданию AI-кластера мирового уровня. Он станет точкой притяжения для инвестиций, талантов и технологических компаний, а также обеспечит необходимую инфраструктуру для государства, науки и бизнеса».
Какую роль сыграет Citi.
Глобальный руководитель по работе с государственным сектором Citi Стефани фон Фридебург отметила, что сотрудничество позволит рассмотреть новые механизмы финансирования масштабного технологического проекта.
«Этот Меморандум отражает наше общее стремление поддержать амбициозную повестку цифровой трансформации Казахстана и развитие передовой инфраструктуры искусственного интеллекта. Через это сотрудничество мы стремимся оценить инновационные подходы к финансированию, которые могут способствовать созданию ИИ-кластера мирового уровня и вычислительных мощностей, способных служить государственным институтам, бизнесу и исследователям. Мы можем использовать наш глобальный опыт и доступ к международному капиталу для укрепления позиций Казахстана».
Freedom Holding Corp подключит международную экспертизу.
Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что проект станет практическим продолжением государственной политики по развитию цифровых технологий.
«Сегодняшнее событие — это практическая реализация масштабной политики, которую проводит Президент нашей страны в области цифровизации и развития искусственного интеллекта. Курс на технологический суверенитет и превращение Казахстана в цифровую державу задан на самом высоком уровне, а меморандум, который мы подписываем, — конкретный шаг в этом направлении. Freedom Holding Corp. обладает реальным опытом сотрудничества с ведущими мировыми технологическими компаниями, включая NVIDIA и OpenAI, и мы намерены применить эту экспертизу для успешной реализации проекта».
Что еще предусматривает соглашение.
Помимо создания AI-кластера, стороны намерены развивать и другие цифровые направления.
В частности, соглашение предусматривает:
формирование экосистемы цифровых активов; развитие цифрового банкинга; внедрение блокчейн-решений; совершенствование трансграничных расчетов; повышение прозрачности и доступности финансовых инструментов.
Почему это важно.
Создание собственного AI-кластера станет одним из крупнейших проектов цифровой инфраструктуры в Казахстане. Наличие современных вычислительных мощностей позволит развивать отечественные решения в области искусственного интеллекта, привлечь международные инвестиции и технологические компании, а также укрепить позиции страны как одного из региональных лидеров цифровой экономики. Одновременно развитие цифрового банкинга, блокчейн-технологий и дата-центров создает основу для дальнейшего роста высокотехнологичных отраслей.