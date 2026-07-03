В Казахстане создадут крупнейший кластер искусственного интеллекта

«По поручению Главы государства мы создаем в Казахстане инфраструктуру, которая позволит развивать искусственный интеллект внутри страны. Сегодня недостаточно быть потребителем технологий, важно иметь собственные вычислительные мощности и условия для разработки AI-решений. Подписание меморандума с Citi и Freedom Holding Corp — это еще один шаг к реализации проекта по созданию AI-кластера мирового уровня. Он станет точкой притяжения для инвестиций, талантов и технологических компаний, а также обеспечит необходимую инфраструктуру для государства, науки и бизнеса».