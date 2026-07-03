В Омске муниципальные бани увеличат стоимость входа с 1 октября

С первого октября этого года вырастут цены на посещение муниципальных бань. Как стало известно порталу Om1 Омск, вместо нынешних 500 рублей с посетителей будут брать уже по 550.
Вызовет ли это рост цен для льготников, которые сейчас платят 170 рублей (или 85 за ребёнка), пока неизвестно.
Причина повышения в том, что коммунальные услуги и другие статьи банных расходов серьёзно подорожали, и без повышения цен бюджет не сойдётся.
Отметим, что за прошлый год муниципальные бани посетила 161 тысяча омичей, в том числе 35 тысяч льготников.