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В Омске муниципальные бани увеличат стоимость входа с 1 октября

Причина в росте стоимости «коммуналки», услуг контрагентов и прочих статей расходов.

Источник: Om1 Омск

С первого октября этого года вырастут цены на посещение муниципальных бань. Как стало известно порталу Om1 Омск, вместо нынешних 500 рублей с посетителей будут брать уже по 550.

Вызовет ли это рост цен для льготников, которые сейчас платят 170 рублей (или 85 за ребёнка), пока неизвестно.

Причина повышения в том, что коммунальные услуги и другие статьи банных расходов серьёзно подорожали, и без повышения цен бюджет не сойдётся.

Отметим, что за прошлый год муниципальные бани посетила 161 тысяча омичей, в том числе 35 тысяч льготников.