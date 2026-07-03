У аграриев ЛНР проблем с топливом не будет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Луганские аграрии в полной мере обеспечены топливом, агротехнологические работы проводятся в соответствии с утвержденным планом, сообщил глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин.
2 июня министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко сообщал, что власти региона на фоне значительного увеличения спроса на топливо ввели временные ограничения по его продаже населению — не более 20 л в сутки.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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