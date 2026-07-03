Коммерческие предложения о продаже топлива: Сбер предупреждает о новой мошеннической схеме

«Мошенники используют ситуацию на рынке топлива в своих интересах. Мы уже предотвратили потери наших клиентов из числа юридических лиц на 18 миллионов рублей: иначе деньги ушли бы преступникам. Сейчас особенно важно перепроверять любую информацию о продаже топлива по официальным каналам. И это касается не только юридических, но и физических лиц: на поддельных сайтах людям предлагают купить бензин без очереди и талонов. Я прошу всех быть предельно внимательными и не поддаваться на эти уловки».