Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинскую область поставят 12 трамваев из Беларуси

Первый вагон придет в регион уже в сентябре.

Источник: Минпром Беларуси

Челябинская область и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере городского электротранспорта. Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Виктор Щетько встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Андреем Ксензовым. Стороны обсудили выполнение контракта на поставку 12 трехсекционных низкопольных трамваев, сообщает Минпром Беларуси.

Обновление подвижного состава — важный шаг для региона, особенно в свете развития линии скоростного метротрама. Первый трамвай поступит в распоряжение области уже в сентябре 2026 года. Стороны также прорабатывают возможность дополнительных поставок трамваев в следующем году.

На встрече обсудили и расширение взаимодействия. Челябинская область заинтересована в участии в аукционах и закупках другой техники белорусских предприятий.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше