В Челябинскую область поставят 12 трамваев из Беларуси

Обновление подвижного состава — важный шаг для региона, особенно в свете развития линии скоростного метротрама. Первый трамвай поступит в распоряжение области уже в сентябре 2026 года. Стороны также прорабатывают возможность дополнительных поставок трамваев в следующем году.