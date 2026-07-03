В Челябинскую область поставят 12 трамваев из Беларуси

Челябинская область и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере городского электротранспорта. Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Виктор Щетько встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Андреем Ксензовым. Стороны обсудили выполнение контракта на поставку 12 трехсекционных низкопольных трамваев, сообщает Минпром Беларуси.
Обновление подвижного состава — важный шаг для региона, особенно в свете развития линии скоростного метротрама. Первый трамвай поступит в распоряжение области уже в сентябре 2026 года. Стороны также прорабатывают возможность дополнительных поставок трамваев в следующем году.
На встрече обсудили и расширение взаимодействия. Челябинская область заинтересована в участии в аукционах и закупках другой техники белорусских предприятий.