Челябинский электробус вышел на маршрут в Калининграде

В Калининграде вышел на линию челябинский электробус «Синара-6253». Транспорт прошел пять тестовых выездов в разных погодных условиях, сообщает Калининградский организатор перевозок.
В город машина поступила три месяца назад. Специалисты настраивали систему рекуперации: при движении накатом электробус возвращает энергию в батарею. Полного заряда за ночь хватает на 240 километров. Также довели до идеала работу отопления и кондиционирования.
Электробус полностью низкопольный, вмещает 85 пассажиров, из них 35 — на сиденьях. При остановке машина наклоняется вбок — специальная функция облегчает вход пожилым людям, мамам с колясками и маломобильным пассажирам.
Транспорт сейчас курсирует по городу в тестовом режиме. Он соединит Ленинградский район и поселок Октябрьское.
Ранее челябинский электробус вышел на улицы Санкт-Петербурга и Магнитогорска.