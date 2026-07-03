Нижегородский студент Владимир Безруков взял золото российской олимпиады

Студент из Нижегородской области Владимир Безруков стал золотым медалистом IX сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщили организаторы масштабного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Молодой человек обучается в нижегородском филиале Высшей школы экономики и участвовал в состязаниях по направлению «Бизнес-информатика». За победу в олимпиаде нижегородец получит денежную премию в размере до 300 тысяч рублей, а также льготы при поступлении на следующую ступень образования. Как рассказал сам Владимир Безруков, он уже работает системным аналитиком в ИТ-компании, а задания финала максимально напоминали его реальный рабочий процесс.
Приветственный адрес медалистам направил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнув, что победители составят интеллектуальный и кадровый резерв страны. Олимпиада реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Миннобрнауки России.
Ранее сообщалось, что нижегородские студенты заняли второе место на «Российской студвесне».