В Троицке могут производить до 50 тонн мороженого в сутки

Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Троицк посетил фабрику мороженого «РосФрост». Предприятие основано в 1998 году, сейчас оно входит в десятку крупнейших производителей мороженого в России.
Как рассказала главный технолог фабрики Светлана Дергунова, работающая здесь с момента основания, производственный процесс начинается с приемки сырья и строгого входного контроля качества.
«На этапе приемки работает входной контроль, то есть строгий контроль качества входящего сырья и материалов для того, чтобы наш продукт был безопасным», — пояснила она.
Молоко на фабрику поставляют из Татарстана, Башкирии и из Челябинской области.
За годы работы предприятие значительно нарастило мощности: если на старте выпускали около 17 тонн готовой продукции в сутки, то сегодня этот показатель достиг 40 тонн, а в летний сезон — до 50 тонн.
«То есть это не предел, можем мы производить и больше, конечно, но всё упирается у нас в кадры», — отметила Светлана Дергунова.
В этом году на фабрике приобрели новую линию, которую сейчас осваивают. Всего единовременно может работать 12 линий, пока задействовано 6—8.
Ассортимент насчитывает более 100 видов мороженого. Каждая вторая упаковка, сходящая с конвейера, — это пломбир. Продукция поставляется более чем в 75 регионов России, а также в Казахстан и Беларусь.