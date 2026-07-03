ТИМ «Бирюса»: на площадке Центробанка обсудили создание пространства финансовой культуры для жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территории инициативной молодежи «Бирюса» состоялась экспертная панель «Лаборатория финансовой культуры: финграмотность как инфраструктура», организованная представителями Банка России. Центральной темой дискуссии стало развитие финансовой культуры как важной составляющей повседневной жизни человека и поиск новых форматов работы с разными аудиториями.
Особым гостем встречи стала начальник Управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Дальневосточного главного управления Банка России Виктория Хританькова. В 2026 году Приморский край получил статус столицы финансовой культуры.
Как отметила начальник Управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Сибирского ГУ Банка России Дарья Адамович, в этом году участникам представили лучшие региональные практики в сфере финансовой грамотности — от программ для детей до проектов для старшего поколения.
«Наша задача — показать разные подходы к работе с аудиторией, чтобы по итогам обсуждения ребята смогли предложить идеи для будущей лаборатории финансовой грамотности, которая откроется в Красноярском крае», — подчеркнула Дарья Адамович.
По ее словам, концепция будущего пространства выходит за рамки традиционного обучения финансовой грамотности. Предполагается создание открытой площадки, где жители смогут получать консультации, находить ответы на финансовые вопросы и формировать полезные привычки, связанные с управлением личными финансами.
«Наша задача — перейти от финансовой грамотности к финансовой культуре. Финансовая культура должна сопровождать человека на каждом жизненном этапе: помогать грамотно вести бюджет, инвестировать, принимать взвешенные решения и защищать свои средства от мошенников», — отметила представитель Банка России.
В ходе сессии Виктория Хританькова представила проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке уже несколько лет. Особое внимание было уделено работе со взрослой аудиторией.
Отдельной темой выступления стала региональная специфика. По словам Виктории Хританьковой, как Дальний Восток, так и Сибирь обладают своими особенностями: огромными территориями, низкой плотностью населения и уникальными культурными традициями. Именно поэтому проекты в сфере финансовой культуры должны учитывать местные условия и потребности жителей.
Также эксперт рассказала о проекте «ФинЭко», который Приморский край совместно с региональным Минфином представил на конкурс, по итогам которого регион получил статус столицы финансовой культуры. Проект ориентирован на трудовые коллективы и объединяет темы финансовой грамотности и бережного отношения к ресурсам.
По мнению организаторов, идеи, сформированные участниками экспертной панели на ТИМ «Бирюса», могут стать основой для создания современной лаборатории финансовой культуры в Красноярском крае и способствовать развитию финансово грамотного поведения среди жителей региона.
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