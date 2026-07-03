Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый белорусский прогулочный катер спустили на воду в Брестском районе

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Первый белорусский прогулочный катер спустили на воду в Брестском районе и провели первые испытания, сообщили в пресс-службе облисполкома.

Источник: Telegram / Брестский областной исполнительный комитет

Опытный образец был доставлен в речной порт в Ямно Брестского района, прежде чем спустить судно на воду по традиции о борт судна разбили бутылку шампанского.

«К слову, судно работает на электродвигателе», — говорится в сообщении.

Опытный образец катера был изготовлен на предприятии СПА ЗАО «МАЗ-МАН». Судно построено по типу катамарана и имеет два корпуса.

В январе этого года, когда это предприятие посещал председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, ему рассказали, что завершаются работы по созданию первого белорусского катамарана.

Тогда губернатор договорился с производителями, что опытный образец пройдет испытания именно на реках Брестской области, а при успешных тестах серийное производство будет развернуто на Пинском судостроительном заводе.