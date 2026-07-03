Первый белорусский прогулочный катер спустили на воду в Брестском районе

Опытный образец был доставлен в речной порт в Ямно Брестского района, прежде чем спустить судно на воду по традиции о борт судна разбили бутылку шампанского.
«К слову, судно работает на электродвигателе», — говорится в сообщении.
Опытный образец катера был изготовлен на предприятии СПА ЗАО «МАЗ-МАН». Судно построено по типу катамарана и имеет два корпуса.
В январе этого года, когда это предприятие посещал председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, ему рассказали, что завершаются работы по созданию первого белорусского катамарана.
Тогда губернатор договорился с производителями, что опытный образец пройдет испытания именно на реках Брестской области, а при успешных тестах серийное производство будет развернуто на Пинском судостроительном заводе.